Video: ’Barney’ imiteert andere darter na verlies

Bijna 20.000 (!)) stemden op zijn of haar favoriet op een twitterpol van PDC Darts, maar Van Barneveld kon de finale van de ’Walk On Cup’ niet winnen met zijn Eye of the Tiger-opkomst, want zijn concullega Wayne Mardle (Hawaii Five-O van The Ventures) kreeg in de finale 56 procent van de stemmen.

Omdat ’Barney’ verloor, beloofde hij Mardle om de opkomst van de Engelse darter na te doen in zijn eigen tuin.

De twee waren de hele week al over en weer aan het twitteren over de finale.