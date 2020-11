Namen Mark van Bommel en Henk Fraser zingen rond bij FC Utrecht

De naam van Mark van Bommel valt, maar een stap naar het buitenland lijkt voor hem reëler.

UTRECHT - Wordt het komend weekeinde geen Ajax-thuis, maar Sint-Truiden-uit voor John van den Brom? De 54-jarige trainer is in onderhandeling met het Belgische RC Genk om aan de slag te gaan in de voormalige mijnwerkersstad, nadat de clubs al een akkoord bereikten over de afkoopsom.