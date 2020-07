KNVB en Ajax helpen mee voetbal opnieuw uit te vinden

Onder de vlag van het ’Football Innovation Platform’ willen al deze organisaties zich richten op innovaties voor fans, spelers, media, clubs, stadions, competities en bonden. De kennis die wordt opgedaan met dit initiatief wordt gedeeld met alle Nederlandse clubs.

Het eerste initiatief wordt woensdag gelanceerd. ’Reimagine Football’ omvat een wereldwijde zoektocht naar innovaties die het voetbal kunnen helpen aanpassen aan de impact van corona. Bedrijven kunnen hun oplossingen indienen via een onlineplatform. Leden van het Football Innovation Platform zullen zelfstandig nieuwe oplossingen uit het programma selecteren en implementeren.

Het doel is de meest veelbelovende oplossingen zo snel mogelijk in de praktijk van het voetbal te brengen. Het platform kan worden gebruikt door de voetbalgemeenschap en andere organisaties om kennis uit te wisselen en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Het Football Innovation Platform heeft vier thema’s gekozen voor de zoektocht naar slimme innovaties: de fans thuis, stadionoperatie, stadionbezoekers en amateurvoetbal. De bedoeling is antwoord te krijgen op vragen als: Hoe kunnen we de fans die niet aanwezig kunnen zijn in het stadion betrekken en de commerciële en mediapartners toegevoegde waarde bieden? Hoe kunnen we onze operationele activiteiten en de bijbehorende beveiligingsprocessen optimaliseren om zo veel mogelijk fans op een veilige en verantwoorde manier in het stadion te kunnen toelaten? Hoe kunnen we de ervaring van onze bezoekers voor, tijdens en na de wedstrijd in het stadion verbeteren ondanks de beperkingen vanwege covid-19? Welke nieuwe manieren zijn er om onze amateurs en recreanten betrokken en gemotiveerd te houden in een veilige, gezonde omgeving?