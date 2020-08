Steven Kruijswijk over missen Tour: ’Ik ben er nog steeds kapot van’

Op Twitter wenst hij zijn team Team Jumbo-Visma succes. ..Nog steeds kapot van het feit dat ik de Tour dit jaar moet missen en niet deel kan uitmaken van dit geweldige TEAM voor de komende weken. Ik ben ervan overtuigd dat deze gasten aanstrekkelijk koersen gaan laten zien.”

Kruijswijk heeft een tijd gedacht dat hij nooit meer een gooi zou kunnen doen naar eindwinst in de Tour de France. Nadat hij in de roze leiderstrui in de Giro d’Italia van 2016 een sneeuwmuur in dook dacht ’Stevie’ dat hij zijn laatste kans verspeeld had om een grote ronde te winnen. Na zijn derde plaats van vorig jaar in de Tour kwam echter het geloof terug dat hij zelfs kans had om La Grande Boucle op zijn naam te schrijven.

Het supertrio dat hij vormde met Dumoulin en Roglic werd door een levensgevaarlijke afdaling in de Dauphiné uit elkaar gerukt. Een woedende Dumoulin zag daar de bui al hangen nadat hij zijn medekopman Kruijswijk met hoge snelheid keihard tegen het asfalt zag klappen.

Met zeven Nederlanders op de startlijst gaat zaterdag de Tour de France van start, twee maanden later dan gepland vanwege de coronacrisis.

Om 14.15 uur zaterdagmiddag wordt er afgeschoten voor de eerste rit over nagenoeg 156 vlakke kilometers begint en eindigt in de Zuid-Franse badplaats Nice. De verwachte aankomsttijd ligt rond 18.00 uur.