Lieke Klaver pakt 200 meter met toptijd op Europese Spelen

Lieke Klaver na de 200 meter op de Europese spelen Ⓒ Getty Images

Lieke Klaver heeft bij de Europese Spelen in Polen de 200 meter gewonnen. Ze spurtte in het Slaski Stadion van Chorzow naar een persoonlijk record van 22,46. Het is de derde tijd gelopen dit jaar in Europa.