Organisatie Winterspelen: ’Misschien zelfs 50 procent bezetting met toeschouwers’

In september was al bepaald dat buitenlandse toeschouwers vanwege de coronasituatie niet welkom waren in China. De uitverkorenen die wel de verschillende accommodaties mogen bezoeken, dienen zich aan strikte regels te onderwerpen, voor, tijdens en na hun bezoek. „Wat betreft capaciteit zijn we er nog niet uit, maar als we één op de drie beschikbare plekken mogen benutten, of misschien zelfs één op twee, zou dat al een goed resultaat zijn”, liet Christophe Dubi, uitvoerend directeur namens het IOC op de Spelen, weten. „Het zal er ook nog van afhangen of het buiten of binnen is. Maar het is goed nieuws dat er toeschouwers zullen zijn.”

Volgens Dubi komen er ook expats in aanmerking voor tickets. „De kaarten die beschikbaar komen, zijn voor inwoners van China, niet alleen voor Chinese staatsburgers. We gaan onder meer via ambassades kijken of we hen kunnen bereiken.”

Afgelopen zomer waren er bij de Olympische Spelen in Tokio geen fans welkom, met uitzondering van enkele sporten die buiten de Japanse hoofdstad plaatsvonden.