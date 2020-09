Ronnie O’Sullivan krijgt gevoelige draai om oren van talent (18)

The Rocket werd in de tweede ronde van de European Masters met 5-4 uit het toernooi geknikkerd door de 18-jarige Aaron Hill. Een pijnlijke nederlaag voor de zesvoudige wereldkampioen.

O’Sullivan had in de eerste ronde een walk-over, doordat twee spelers besmet waren met het coronavirus en het toernooi moesten verlaten.

Het was de eerste keer dat O’Sullivan weer in actie kwam na het behalen van zijn zesde wereldtitel. De jeugdige Ier Hill is Europees kampioen snooker onder de 21 en versloeg vorig jaar Kyren Wilson in een toernooi en lijkt een mooie carrière voor zich te hebben liggen.

Na zijn overwinning gaf Hill toe dat hij extra gemotiveerd was door de opmerkingen van O’Sullivan. ,,Die opmerking zat een beetje in mijn achterhoofd, maar ik maakte me er geen zorgen over. Ik zei toen ik het hoorde al tegen mezelf dat ik hem op een dag wilde laten zien wat ik kan. Ik denk dat vandaag de dag was.”

Hill vertelde na zijn overwinning dat hij zoveel reacties heeft ghad dat hij tot Kerstmis de tijd nodig heeft om iedereen te beantwoorden.