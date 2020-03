Advocaat moet lachen om ’het hoofdje’ van Malacia

„Hij ontwikkelt zich geweldig en dat hoofdje van hem vind ik echt heel leuk, het is geweldig als hij gaat lachen”, aldus Advocaat bij FOX Sports. Hij zag zijn elftal in De Kuip tegen Willem II weer een overwinning vieren: 2-0.

„We hebben een week met drie zware wedstrijden gehad, maar daar zijn we op een heel goede manier doorheen gekomen”, aldus Advocaat, wiens elftal vorige week een punt pakte bij PSV (1-1) en donderdag de finale van het bekertoernooi haalde met een klinkende zege (7-1) op NAC Breda.

„Dit is leuk om mee te maken, we zijn met z’n allen aardig bezig. We speelden tegen Willem II de eerste helft ook zeer goed en overtuigend. Het werd 2-0 en ik dacht dat we in de tweede helft zouden proberen om uit te lopen, maar dat gebeurde niet. Toch zijn we eigenlijk niet in de problemen geweest.”

