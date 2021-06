Saamhorigheid bij Oranje imponeert Ruud van Nistelrooy

„Ik herken dat niet uit mijn periode”, zegt de 70-voudig international. „Wij zaten in Noordwijk verspreid in een hotel en zochten elkaar ook wel op. Maar niet zo. Er is nu ook totaal geen hiërarchie. Dat was in onze tijd wel anders. Hoe de groep ook reageerde toen Donny en Luuk geblesseerd afhaakten. Dat was indrukwekkend.”

De bijna 45-jarige Van Nistelrooy probeert aan de huidige internationals zijn ervaring op toernooien over te brengen. Daarnaast is hij er om spelers die het lastig hebben te steunen. „Ik weet wat voor klap het is geweest voor Tim Krul dat de keuze niet op hem is gevallen”, vertelt hij. „Daar praat ik met hem over. Maar als ik dan zie hoe hij zijn collega-doelmannen en andere spelers steunt. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor.”

Van Nistelrooy met Matthijs de Ligt. Ⓒ BSR Agency

De spits die 35 keer scoorde voor Oranje weet ook hoe het is om een eindronde sterk te beginnen en er vervolgens na het eerste duel in de knock-outfase uit te liggen. Het gebeurde hem op het WK van 2006 en het EK van 2008. „Ik heb daar met de groep over gesproken”, zegt hij. „Daarom was het belangrijk om na Oostenrijk de teugels niet te veel te laten vieren. Want dan is het heel lastig om weer in de flow te komen.”

Van Nistelrooy herkent zich in Depay

Van Nistelrooy herkent zich in Memphis Depay bij het Nederlands elftal „Dat is een jongen met een bepaalde focus, overtuiging en bewijsdrang. Hij heeft altijd de wil om de beste te zijn met het team waarin hij speelt. Ik vind het mooi om te zien hoe hij dat etaleert.”

„Het is een plezier om met Memphis te werken”, vervolgt Van Nistelrooy. „Hij staat zeer open voor gesprekken over verbeterpunten in zijn spel. In die gesprekken gaat het vooral over details: afronding, positie kiezen, het moment kiezen. Dat soort zaken. Memphis stelt ook veel vragen. Onze gesprekken verlopen op een natuurlijk manier.”