’Avond Rico versus Badr was van Champions League-niveau’

Collision 2, zoals de avond werd genoemd, werd beoordeeld op zaken als openbare orde en veiligheid, veiligheid van atleten, fair play, goed bestuur en financiële transparantie. Op elk vlak voldeed Glory aan de vereiste standaarden en op sommige gebieden werden die zelf overtroffen.

„Dit evenement onderstreept dat kickboksen in Nederland nu een mainstreamsport is. Hiermee heeft Glory een nieuwe standaard voor vechtsporten neergezet”, aldus Kwint, die zag dat een groter televisiepubliek werd getrokken dan bij de wereldkampioenschappen wielrennen en schaatsen. „En dat zijn na voetbal bij ons de grootste sporten.”

Badr Hari en Rico Verhoeven wisselen slagen uit. Ⓒ Richard Sijmons

Ahmed Marcouch

Ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is lovend over de gang van zaken. „We kunnen terugblikken op een prachtig sportspektakel. Glory en de hulpdiensten verdienen een groot compliment, net als de bezoekers. Samen hebben we er een onvergetelijke avond van gemaakt”, aldus Marcouch.

"Glory heeft een nieuwe standaard voor vechtsporten neergezet"

Marshall Zelaznik

„Dit was een mijlpaal voor Glory en we willen burgemeester Marcouch en zijn bestuurders, de politie van Arnhem, de hulpdiensten en de Nederlandse Vechtsportautoriteit bedanken voor hun harde werk en hulp om dit mogelijk te maken”, concludeerde CEO Marshall Zelaznik van Glory.

„Nederlandse sportliefhebbers hebben al lang een uitstekende reputatie, en die maakten ze ook bij dit evenement weer waar. Er vond in de menigte geen enkel incident plaats, en de sfeer was van begin tot eind geweldig.”

Badr Hari verlaat op een brancard de ring. Ⓒ Richard Sijmons

3,5 miljoen kijkers

Zo’n 31.000 toeschouwers waren bij het gevecht aanwezig. Op het hoogtepunt van de avond hadden 3,5 miljoen Nederlanders hun televisie op de partij afgestemd. Volgens Glory is het een van de best bekeken live-sportevenementen in de geschiedenis van de Nederlandse televisie.

Verhoeven won de partij. Hari maakte echter veel indruk door de zwaargewichtkampioen twee keer neer te slaan. De Marokkaan moest in de derde ronde echter opgeven met een enkelblessure.