Mercedes-teambaas Toto Wolff onder indruk van motor Honda

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff, die zag dat Verstappen met voorsprong pole position pakte in Bahrein, is lovend over de Japanse krachtbron. ,,Honda heeft geweldig werk verricht in de winter. Hun motor is heel competitief, dat zie je ook aan de prestaties van AlphaTauri. Voor ons is het een goede motivatie om te herstellen. We moeten het incasseren als sportmensen.”

Wolff legde na de kwalificatie in Bahrein uit dat Mercedes tekort kwam. Dat had onder meer te maken met derating. De Mercedes-motor kwam aan het einde van de rechte stukken energie tekort.

,,Aan ons de taak om een oplossing te vinden. Ik ben trots op de manier hoe we ons al hersteld hebben, als je het vergelijkt met de tests van twee weken terug. Het gevecht is ‘aan’.”