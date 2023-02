Dusan Tadic onder indruk van John Heitinga: ’Er zijn veel dingen veranderd’

Volgens Tadic moet een goede trainer aan minimaal drie voorwaarden voldoen. „Hij moet een sterk karakter hebben en sociale eigenschappen hebben. Daarnaast moet hij alles goed kunnen managen. In die dingen is hij goed”, zei hij over Heitinga. „Ik denk dat we weer op de goede weg zijn.”

Tadic benadrukte dat hij de ontslagen Alfred Schreuder ook een goede trainer vindt. „Maar als je zeven keer niet wint bij een club als Ajax, dan weet je dat het lastig wordt”, zei hij. „Zo werkt het in het voetbal. Ik heb hem de laatste weken niet gesproken. Maar ik wens hem het allerbeste. Ik voel me schuldig dat we onder hem niet presteerden.”

John Heitinga tijdens de training op De Toekomst. Ⓒ ANP/HH

Onder Heitinga speelt Tadic weer in de spits. Dat gaat de Serviër goed af. „Het gaat er niet om of ik dit leuk vind”, zei hij. „Het moet goed voor de ploeg zijn. En het loopt nu wel aardig denk ik. Al kan en moet het nog beter.”

Ajax won alle vier de duels onder Heitinga, maar kon niet camoufleren dat het na balverlies nog steeds kwetsbaar is als de tegenstander snel countert. Union Berlin maakt dit seizoen naam als ploeg die razendsnel kan omschakelen. De formatie staat tweede in de Bundesliga, met slechts 1 punt minder dan koploper Bayern München. „Het wordt een zware wedstrijd”, verwacht Tadic. „Maar wij zijn Ajax en willen graag verder.”