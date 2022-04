Premium Het beste van De Telegraaf

Jeffrey Boomhouwer: ’We kunnen trots zijn, maar de verbittering overheerst’ Handballers gaan van WK-droom naar desillusie

Jeffrey Boomhouwer (l.) en Luc Steins nemen de Portugees Fabio Ramos Magalhães in de mangel. De Oranje-handballers komen over twee duels tekort tegen Portugal. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na een fantastisch verlopen EK in januari had het WK van 2023 in Polen en Zweden voor de Nederlandse handbalmannen het logische volgende podium moeten worden om hun flitsende spel te tonen. Oranje trof het qua loting echter niet bij de play-offs van de kwalificatie, met Portugal als tegenstander. De sterke Zuid-Europeanen waren vorig jaar nog present op zowel het WK als de Olympische Spelen. Over twee wedstrijden bleken zij inderdaad een te grote horde voor de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson. Donderdag werd nog wel gewonnen in Portimão (30-33), maar zondag ging de return in Eindhoven te dik verloren: 28-35. „We waren in tijden niet zo dicht bij het WK. Daar kunnen we trots op zijn, maar de verbittering overheerst”, aldus Oranje-international Jeffrey Boomhouwer (33).