Cristiano Ronaldo laat van zich horen na pijnlijke nederlaag: ’Die tijd is gekomen’

„Soms krijg je niet het resultaat waar je voor vecht en soms krijg je niet de uitslag waarop je hoopt. En dat komt door ons, want het valt niemand anders kwalijk te nemen. Onze fans waren wederom geweldig met hun steun. Ze verdienen beter dan dit, veel beter. En het is aan ons om te leveren. Die tijd is gekomen”, schreef Ronaldo op zijn Instagram.

Ronaldo kwam deze zomer terug naar Manchester, waar plots weer werd gehoopt dat oude tijden zouden herleven. Ronaldo, 36 jaar oud inmiddels, werd in het verleden drie keer landskampioen in Engeland en pakte in 2008 met Manchester de Champions League. Er werd voor dit seizoen ingezet op de landstitel, maar inmiddels bedraagt de achterstand op koploper Chelsea al 8 punten.

Na de teleurstelling van zondag lijkt de situatie van trainer Ole Gunnar Solskjaer te wankelen. Komend weekend wacht United de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.