Stanley Menzo nieuwe bondscoach Suriname

De 58-jarige Menzo is de opvolger van Dean Gorré, die een belangrijke rol speelde in het beschikbaar krijgen van Nederlands-Surinaamse spelers voor de nationale ploeg, maar na de deelname aan de Gold Cup clashte met het bondsbestuur en uit zijn functie werd ontheven.

Menzo was eerder trainer van AFC, AGOVV, FC Volendam, SC Cambuur, Lierse SK, Ajax Cape Town en het B-team van Beijing Guoan in China. Menzo is bijzonder vereerd met zijn aanstelling als bondscoach van Suriname. „Dit betekent heel veel voor mij. Ik ben geboren in Suriname, mijn ouders zijn er geboren, en ik ben altijd bezig geweest met iets terugdoen voor het voetbal in Suriname. Ik ben heel blij en trots dat ik daar nu op deze manier de kans voor krijg.”