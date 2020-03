Zorgen nemen toe: ’Het voetbal staat stil’

Hij meldt in een brief aan de meer dan 200 aangesloten clubs dat de ECA met de Europese bond UEFA praat over het verlichten van de strenge financiële regels waar de clubs aan moeten voldoen.

Persbureau Reuters citeert uit de brief van Agnelli, die tevens voorzitter is van Juventus. „We zijn allemaal voetbalmanagers die verantwoordelijk zijn voor het welzijn en het voortbestaan van de clubs die we beheren en die nu worden geconfronteerd met een reële existentiële bedreiging. Het voetbal staat stil, zo ook de inkomstenstromen waarvan we onze spelers, personeel en andere bedrijfskosten moeten betalen”, aldus Agnelli.

De Italiaan schrijft verder dat de ECA strategieën uitwerkt om die financiële zorgen het hoofd te bieden. Een verlichting van de regels van Financial Fair Play zou welkom zijn. De clubs mogen zich sinds 2011 niet meer diep in de schulden steken om dure aankopen te doen en hoge spelerssalarissen te betalen. De UEFA stelt tegenwoordig tal van financiële voorwaarden.