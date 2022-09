Nederlands succes in dubbelspel US Open: zowel Schuurs als Koolhof naar kwartfinale

Voor de 29-jarige Schuurs is het de eerste keer sinds begin vorig jaar dat ze voorbij de derde ronde komt op een grandslamtoernooi. Toen haalde ze de halve finales op de Australian Open, het toernooi dat ze dit jaar miste. Dit jaar won ze pas twee wedstrijden op grandslamniveau.

Schuurs, die nog nooit in de eindstrijd stond op een grand slam, is de nummer 16 van de wereld.

Ook Koolhof bij laatste acht dubbelspel

Later op de maandag schaarde ook Wesley Koolhof zich samen met zijn Britse partner Neal Skupski bij de laatste acht van het mannendubbelspel. Koolhof en Skupski waren in New York met 7-6 (5) 3-6 6-3 te sterk voor de Australiërs Matt Ebden en Max Purcell, die deze zomer verrassend Wimbledon op hun naam schreven.

Koolhof (33) en Skupski (32), die als tweede geplaatst zijn, nemen het in de kwartfinale op tegen de Braziliaan Marcelo Demoliner en João Sousa uit Portugal. Twee jaar geleden haalde Koolhof de finale op de US Open, samen met de Kroaat Nikola Mektic. Met Skupski is hij nog niet voorbij de kwartfinales gekomen op grandslamniveau.