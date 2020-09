Quique Setién pikt het niet; juridische stappen tegen Barcelona

Setién was begin dit jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. Hij moest vertrekken nadat Barcelona naast de titel had gegrepen en in de Champions League met 8-2 was vernederd door Bayern München. Setién (61) had nog een contract tot medio 2022.

Spaanse media meldden eerder al dat het nog maar de vraag is of Koeman op de bank mag zitten bij het eerste competitieduel van FC Barcelona. De club zou eerst een akkoord moeten bereiken met de weggestuurde Setién over een ontslagvergoeding.

Pas als dat is afgehandeld, geeft de Spaanse voetbalbond toestemming aan de club om de voor twee jaar aangestelde Koeman in officiële wedstrijden op de bank te laten zitten.

