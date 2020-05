’Geen ruimte meer voor NK wielrennen in 2020’

Fabio Jakobsen won het WK in 2019. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Elke dag buigt hij zich over nieuwe kwesties in de wielersport die veelal het gevolg zijn van de coronacrisis, maar waarvoor niet direct pasklare oplossingen zijn . Over de Nederlandse kampioenschappen op de weg voor de profs en vrouwen is KNWU-directeur Thorwald Veneberg echter duidelijk. Daar komt het dit jaar niet meer van.