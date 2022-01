Premium Het beste van De Telegraaf

Oude tijden herleven voor Stef Nijland bij DVS’33

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Stef Nijland tijdens zijn periode bij PSV Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Met DVS’33 en Excelsior Maassluis zijn nog twee amateurclubs actief in de KNVB-beker, waarvan deze week de achtste finales worden afgewerkt. Dinsdagavond is het de beurt aan de club uit Ermelo, die in de persoon van Stef Nijland een prominente spits op kan stellen tegen Vitesse. Nijland is oud-speler van onder andere FC Groningen, PSV, Willem II, NEC en PEC Zwolle. In 2008 telde PSV een transfersom van maar liefst 4 miljoen euro voor hem neer.