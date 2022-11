Feyenoord-trainer Slot: ’Ik gun Bijlow plek in WK-selectie’

Bijlow, die vorig jaar nog eerste keus van Van Gaal was, ontbrak in september in de selectie van Oranje voor de Nations League-duels met België en Polen. Volgens Slot heeft hij zich daarna goed herpakt en viel hij vorige week in het Europa League-duel met Lazio (1-0) extra op.

„Hij heeft tegen Lazio uitstekend gekeept”, verklaarde Slot in de persconferentie voor de inhaalwedstrijd tegen Cambuur van donderdag. „Hij heeft denk ik vanaf het moment dat hij niet werd opgeroepen die teleurstelling goed verwerkt en is aan de slag gegaan om zo goed mogelijk bij Feyenoord te presteren.”

„Ik zou het hem en ook de andere jongens die in aanmerking voor het WK komen enorm gunnen om erbij te zijn. Ik hoop het ook omdat het een geweldige belevenis is en iets wat je in je bagage meeneemt en waar je een betere speler of keeper van wordt.”

Bekijk ook: Feyenoord heeft smaak te pakken en wint simpel bij FC Volendam

Arne Slot Ⓒ ANP/HH

Slot is echter niet van zins om spelers rust te gunnen in de laatste twee competitiewedstrijden voor het WK, zodat ze eventuele blessures kunnen vermijden. „Je neemt nooit risico met een speler als hij geblesseerd is, of er nu een WK is of niet. Maar als ze fit zijn, wat ze nu zijn, ga ik niet die drie of vier spelers die in aanmerking komen in een glazen huisje zetten en zeggen dat we ze niet meer aanraken zodat ze straks naar het WK kunnen.”

„Volgens mij is dat ook niet goed voor die jongens. Ze hebben deze wedstrijden en trainingen nodig want er is ook een korte voorbereiding voor het WK. Dus de bondscoaches hebben behoefte om topfitte spelers aangeleverd te krijgen. En dat zijn die van ons.”