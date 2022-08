Voetbal

PSV geeft winst in Monaco in slotfase uit handen

PSV is er niet in geslaagd om de heenwedstrijd richting de play-offs om Champions League-voetbal winnend af te sluiten. De ploeg van Ruud van Nistelrooy had op bezoek bij AS Monaco lange tijd een voorsprong in handen, maar moest in de slotfase de de gelijkmaker slikken: 1-1.