Erik ten Hag kan tegen Dortmund sterkste ploeg opstellen

Ajax neemt 23 spelers mee naar Duitsland. Met de terugkeer van Mazraoui kan Ten Hag woensdag over zijn sterkste ploeg beschikken. Alleen de langdurig geblesseerde keeper Maarten Stekelenburg ontbreekt. Remko Pasveer maakt de laatste weken als vervanger van Stekelenburg een sterke indruk onder de lat.

Pasveer wist twee weken geleden met een paar fraaie reddingen Dortmund-spits Erling Haaland in de Johan Cruijff ArenA van scoren af te houden. Ajax versloeg Dortmund toen met 4-0 en verstevigde de eerste plaats in groep C, met de maximale score van 9 punten uit drie wedstrijden. Als de landskampioen weer wint van de Duitsers, is het na vier duels al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League.