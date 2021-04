Grensrechter vraagt Haaland om handtekening na clash met Manchester City

Na afloop van de wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tussen Manchester City en Borussia Dortmund werd Haaland in de spelerstunnel benaderd door lijnrechter Octavian Sovre. Die vroeg het nieuwe godenkind van het internationale voetbal prompt om een handtekening. Haaland signeerde het papiertje van de grensrechter alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Toen Manchester City-coach Pep Guardiola achteraf gewezen werd op het incident, leek hij daar niet zo zwaar aan te tillen. „Ik heb er van gehoord, maar ik heb het zelf niet gezien. Misschien is hij een fan… waarom ook niet? Misschien was het voor zijn zoon of dochter.”

Bron: Het Nieuwsblad