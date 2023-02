Enorme domper Davy Pröpper: einde seizoen door zware blessure

Technisch directeur Benjamin Schmedes leeft mee met de middenvelder. „Dit is een grote dreun voor zowel Davy als Vitesse”, zegt hij op de website van de club. „Hij is uiteraard aangeslagen en zal tijd nodig hebben om dit nieuws te verwerken. Uiteraard zullen wij Davy alle steun geven die hij nodig heeft. We wensen hem ontzettend veel sterkte.”

Vitesse laat weten dat hij in ieder geval het restant van het huidige seizoen uit de roulatie is.