Xhaka nog niet klaar voor Arsenal-rentree

De Spaanse manager vertelde dat hij wacht totdat de voetballer weer de juiste gemoedstoestand heeft om voor de Engelse club te spelen.

Xhaka had vorige maand na zijn wissel in het duel met Crystal Palace ruzie gemaakt met de eigen supporters, die hem uitjoelden. De Zwitserse international heeft daardoor zijn aanvoerdersband moeten inleveren. Op Instagram had Xhaka zijn excuses voor zijn reactie aangeboden.

„Ik heb dinsdag met hem gesproken over hoe hij zich voelt. Hij werkt hard en traint goed. Maar hij zegt dat hij op dit moment nog niet kan spelen en dus wachten we”, zei Emery. „Mesut Özil traint ook goed. Ik denk dat hij een goede kans maakt om zaterdag te spelen.”