Reportage Donyell Malen kijkt uit naar Champions League-wedstrijd tegen Ajax: ’Dit podium was mijn droom’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

„Als je in de jeugd van Ajax speelt en ballenjongen bent bij dit soort mooie wedstrijden, is je eerste droom om daar op een dag ook te staan.” Ⓒ HH/ANP

Met een bal onder de arm opent Donyell Malen (22) lachend zijn net betrokken woning in Dortmund. De international en winnaar van de Bronzen Schoen in het Klassement Voetballer van het Jaar zorgt met de familie voor een hartelijke ontvangst in de dagen voorafgaand aan het Bundesliga-duel met FSV Mainz én de Champions League-kraker tegen Ajax. Uitgebreid vertelt hij over zijn route naar één van de grootste talentenkweekvijvers van Europa.