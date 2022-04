Dit is de volledige loting voor het WK voetbal in Qatar

België neemt het in Groep F op tegen Canada, Marokko en Kroatië. Leuke en uitdagende wedstrijden voor de Rode Duivels, die opnieuw een gooi gaan doen naar de zege op een eindtoernooi. Het op papier mooiste affiche komt uit Groep E, waar Duitsland en Spanje met elkaar de strijd aan gaan.

In Groep H lonkt een clash tussen het Portugal van Cristiano Ronaldo en het Uruguay van Luis Suarez. En in Groep B lonkt voor Engeland een heuse ’derby’, als Schotland of Wales zich het laatste Europese ticket weet toe te eigenen.

Groep A: Qatar, Ecuador, Senegal en Nederland.

Groep B: Engeland, Iran, Verenigde Staten en de winnaar van de play-off tussen Wales en Schotland/Oekraïne.

Groep C: Argentinië, Saoedi-Arabië, Mexico en Polen.

Groep D: Frankrijk, Denemarken, Tunesië en de winnaar van de play-off tussen Peru en Australië/Verenigde Arabische Emiraten.

Groep E: Spanje, Duitsland, Japan en de winnaar van de play-off tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland.

Groep F: België, Canada, Marokko en Kroatië.

Groep G: Brazilië, Servië, Zwitserland en Kameroen.

Groep H: Portugal, Ghana, Uruguay en Zuid-Korea.

In Duitsland werd niet onverdeeld positief geoordeeld over de loting. „We wisten dat er zeker een hele sterke tegenstander uit de bus zou komen”, zegt doelman Manuel Neuer. „Het is Spanje geworden. We hebben slechte ervaringen met deze tegenstander, maar ik weet zeker dat we niet nog een keer dezelfde fout maken die we in het verleden hebben gemaakt.” Neuer doelde daarmee op de eerdere nederlaag van 6-0 in de Nations League tegen Spanje.

Duitsland speelde eerder deze week in een oefenduel nog gelijk tegen Oranje. Neuer: „We zijn met een nieuwe bondscoach een nieuwe weg ingeslagen. Het gaat goed. Gelukkig hebben we nog een flinke tijd om ons beter voor te bereiden. Die tijd gaan we benutten. Maar we kijken ook met veel vertrouwen uit naar het WK.”

Verder spelen ook Japan en de winnaar van de play-offs tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland in de Duitse groep. Neuer: „Het is duidelijk dat we vanaf dag één bij de les moeten zijn. We willen al onze wedstrijden winnen. Dat zal onze instelling zijn.” Een favoriet voor de eindzege van het toernooi wilde hij niet noemen. „Daarbij spelen factoren een rol die nu nog niet zijn in te schatten. Bijvoorbeeld de vorm van de dag.”