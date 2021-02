Nieuwe F1-baas hekelt Nikita Mazepin: ’Coureurs zijn het gezicht van onze sport’

„Ik wil de coureurs graag duidelijk maken dat ze meer zijn dan alleen rijders”, stelde Domenicali tijdens een digitale mediameeting. „Zij zijn het gezicht van onze sport. Zij dragen daardoor een grote verantwoordelijkheid. Ik wil de kans niet voorbij laten gaan om de coureurs daarop te wijzen. Zij dienen te beseffen dat ze in hun woorden en hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben. Als we daarin goed samenwerken kunnen we ons podium ook gebruiken om kwesties die belangrijk zijn in onze samenleving aan te pakken.”

Een voorbeeld van hoe het niet moet is volgens Domenicali nieuwkomer Nikita Mazepin. De Rus kwam afgelopen december in het nieuws doordat hij op Instagram een filmpje deelde, waarop te was hoe een vrouw op de achterbank van een auto werd betast. „Dat was natuurlijk onacceptabel”, benadrukte de F1-baas.

Ook gaf Domenicali aan wie volgens hem wel zich goed toont, namelijk de regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. „Hij is een geweldige ambassadeur. Lewis is echt heel belangrijk voor de Formule 1, omdat hij ook andere waarden in het leven uitdraagt en ter discussie stelt. Hij durft zijn nek uit te steken voor zaken buiten de sport.” Hamilton is veel in het nieuws vanwege zijn soms activistische instellingen. Hij strijdt onder andere tegen rassenongelijkheid en klimaatverandering.

Hamilton zal net zoals Max Verstappen binnenkort moeten verschijnen bij Domenicali. Verwacht wordt dat de meetings zullen plaatsvinden in Bahrein, waar na een aantal testdagen op 28 maart de eerste Grand Prix van het seizoen van start gaat.