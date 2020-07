KNSB: Shorttrackster Lara van Ruijven (27) overleden

De 27-jarige Van Ruijven, wereldkampioene op de 500 meter, werd eind juni ernstig ziek opgenomen in het Franse ziekenhuis met een auto-immuunreactie, die leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen.

Ondanks twee operaties verbeterde haar toestand niet. Op de intensive care werd Van Ruijven in een kunstmatige coma gehouden.

Nieuwe complicaties

Ondanks enkele operaties was geen verbetering merkbaar. De afgelopen dagen deden zich nieuwe complicaties voor, die artsen aanvankelijk onder controle leken te hebben. Vrijdagochtend kwam echter het slechte nieuws, dat genezing uitgesloten was. Aan het begin van de avond is Van Ruijven in het bijzijn van haar naasten overleden.

„Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden”, zegt bondscoach Jeroen Otter in een eerste reactie. „Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.”

Lara van Ruijven Ⓒ ANP

Enkele leden van het nationale shorttrackteam, waarmee Lara in Font Romeu verbleef, hebben in het ziekenhuis nog afscheid genomen van hun teamgenoot. Het trainingskamp in de Pyreneeën zou tot en met komend weekeinde duren, waarna reeds een korte vakantie stond gepland. Het is nog niet bekend wanneer rijders en staf naar Nederland terugkeren.

NOC*NSF

Maurits Hendriks, technisch directeur van de NOC*NSF: „Het is vrijwel niet te bevatten wat Lara van Ruijven en haar naasten deze dagen is overkomen. Ik heb haar leren kennen als een succesvolle en volop in leven staande jonge topsporter en een graag geziene collega binnen de grote groep sporters en begeleiders van TeamNL.

Het verdriet en de verslagenheid bij haar naasten en iedereen die haar kende is groot. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit onbegrijpelijke verlies. Laten we elkaar en Lara’s omgeving stevig vasthouden en steunen in deze moeilijke tijd.”

Wereldkampioene

Van Ruijven veroverde in maart 2019 in Bulgarije de wereldtitel op de 500 meter, haar specialiteit. Ze is meervoudig Nederlands kampioene op de 500 meter. Bij de NK begin dit jaar in Leeuwarden eindigde Van Ruijven in het algemeen klassement als derde.

Ze was ruim een jaar geleden de eerste Nederlandse shorttrackster die individueel WK-goud veroverde. Dat deed Van Ruijven op bijzondere wijze. Ze kwam vallend als tweede over de finish achter de Italiaanse Martina Valcepina, die echter werd gediskwalificeerd wegens het uitdelen van een duw. „Mijn droom is uitgekomen”, liet de Haagse rijdster destijds weten.

Van Ruijven kon eerder dit jaar haar wereldtitel tot haar grote spijt niet verdedigen. De WK half maart in Seoul moesten vanwege de coronapandemie worden geannuleerd.