PSV-uitblinkers tijdens blessuregolf nu zelf in de lappenmand

Bruma hield aan de wedstrijd tegen RKC Waalwijk een spierblessure over. Hij wordt terug verwacht voor het trainingskamp dat PSV van 4 januari tot 10 januari in het Spaanse Marbella heeft belegd. Doan liep in het met 1-4 gewonnen duel tegen de Waalwijkers een breukje in de oogkas op. Ook de Japanner zal in Spanje weer aansluiten bij de selectie en vermoedelijk nog enkele weken met een masker spelen.

PSV beschikt over zestien veldspelers voor de laatste wedstrijd van 2021. Schmidt hevelde geen spelers over van Jong PSV. Die kregen afgelopen zaterdag na de uitwedstrijd bij Telstar al vakantie.

Bij PSV krijgt Yorbe Vertessen een basisplaats. De Belg fungeerde tegen RKC nog als invaller en nam in dat duel twee treffers voor zijn rekening. ,,Het zal geen grote verrassing zijn als ik hem tegen Go Ahead laat beginnen”, verklaarde trainer Roger Schmidt. Cody Gakpo begint door de krapte aan buitenspelers aan de linkerkant en Carlos Vinicius in de spits.

Goed georganiseerd

PSV won eerder moeizaam met 2-1 van Go Ahead. Marco van Ginkel, die weer op de bank zal beginnen, kopte in dat duel de winnende treffer binnen uit een corner. Schmidt betitelde Go Ahead toen als een moeilijk te bespelen tegenstander. Dat deed hij nog steeds. ,,Go Ahead speelde 0-0 bij Ajax en bij FC Utrecht”, zei Schmidt. ,,Die ploeg speelt goed georganiseerd en durft er met veel spelers uit te komen bij counters. Daar zullen we attent op moeten zijn. Maar ik twijfel er niet aan dat we kansen krijgen, al heb je in dit soort wedstrijden soms geduld nodig.”

Aan de motivatie van zijn team twijfelt Schmidt niet. ,,Tijdens de feestdagen gaat het in familiekring ook wel eens over voetbal. Dan is het toch veel fijner om erover te praten als je koploper bent”, aldus de Duitse trainer.