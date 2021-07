Live kwalificatie Grand Prix van Hongarije: Verstappen jaagt op vijfde opeenvolgende pole

Max Verstappen in actie in Hongarije. Ⓒ EPA

BOEDAPEST - Na de veelbesproken Grand Prix op Silverstone zetten Max Verstappen en zijn collega’s de strijd om de wereldtitel dit weekend voort in Hongarije. De race in Boedapest is de elfde van dit seizoen. Slaagt Verstappen er deze zaterdagmiddag in om zijn vijfde pole position op rij te veroveren?