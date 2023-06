Ajax maakt komst Maurice Steijn wereldkundig

Directeur Voetbalzaken Sven Mislintat: „Maurice is inmiddels grofweg twintig jaar als trainer actief in het betaalde voetbal, waarvan ruim twaalf jaar als hoofdtrainer. Hij heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht. Hij heeft dus meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn. Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd.”

Said Bakkati is bevestigd als Steijns assistent. Over de komst van Hedwiges Maduro doet de directeur nog geen uitspraken. „Verder zijn we de trainersstaf rondom Maurice zorgvuldig aan het samenstellen tot een complementair geheel. Eind juni melden de eerste spelers zich weer op sportpark de Toekomst en begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ik ben blij dat we de belangrijkste trainerspositie nu hebben ingevuld”, aldus Mislintat.

Naast Bakkati zitten verder in ieder geval Richard Witschge, Anton Scheutjens (keeperstrainer) en Alessandro Schoenmaker (performance coach) in de technische staf.

Er valt plotseling veel op zijn plek bij Ajax en PSV. Ajax is rond met Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer, PSV heeft Peter Bosz weten te strikken. Chef voetbal Valentijn Driessen zet de nodige vraagtekens bij de komst van Maurice Steijn naar Amsterdam.