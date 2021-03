Guus Hiddink kent droomstart als bondcoach Curaçao

Saint Vincent en de Grenadines werd in Willemstad met ruime cijfers verslagen. Het werd maar liefst 5-0.

In de eerste minuut was het al raak voor de equipe van bondscoach Hiddink. Oud-voetballer van FC Groningen Juninho Bacuna opende de score en maakte in de 35e minuut ook de 3-0. De vorig jaar bij MVV vertrokken Anthony van den Hurk scoorde de 2-0. Vlak voor rust maakte Jarchinio Antonia (SC Cambuur) er 4-0 van.

In de tweede helft kwam alleen de op de bank begonnen oud-ADO-speler Elson Hooi nog tot scoren. Dat was in de 87e minuut.

Hiddink neemt het met de ploeg van Curaçao zondag op tegen Cuba in het neutrale Guatemala-Stad. Cuba verloor zijn eerste wedstrijd met 1-0 van Guatemala.