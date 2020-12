Lewis Hamilton ’kapot’ van positieve coronatest

De Brit is in quarantaine geplaatst. Hamilton is de derde rijder in de Formule 1 die positief is getest op het coronavirus. Eerder overkwam dat de Mexicaan Sergio Pérez en de Canadees Lance Stroll.

„Hij is maandag wakker geworden met lichte symptomen en hoorde tegelijkertijd dat iemand, met wie hij voordat hij vorige week naar Bahrein afreisde contact had gehad, positief was getest”, lichtte zijn renstal Mercedes toe. Hamilton heeft daarop ook een test ondergaan met een positief resultaat. „Dat is naderhand bevestigd met nog een test”, aldus Mercedes.

Hamilton is er ’kapot van’

Hamilton, die zich goed voelt, is er „kapot van” dat hij komend weekend niet zijn opwachting kan maken in de Formule 1. De Britse wereldkampioen is besmet met het coronavirus, maar zegt er alles aan gedaan te hebben om het virus niet op te lopen.

„Sinds we het seizoen in juni begonnen, heb ik me aan alle maatregelen gehouden en voorzorgsmaatregelen getroffen”, aldus Hamilton (35) op sociale media. „Ondanks dat ik vorige week drie keer negatief heb getest, werd ik maandag met milde klachten wakker. Ik heb nog een test aangevraagd en die bleek positief. Ik ben onmiddellijk in quarantaine gegaan voor tien dagen.”

Hamilton laat weten ’kapot’ te zijn van zijn positieve coronatest. Ⓒ REUTERS

Hamilton bereidt zich in quarantaine voor op de laatste race van het seizoen, op 13 december in Abu Dhabi. „Ik ben extreem teleurgesteld dat ik niet in staat ben om te racen, maar het heeft mijn prioriteit om de protocollen te volgen en anderen te beschermen”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton won zondag nog de Grote Prijs van Bahrein, voor Max Verstappen. Zijn zevende wereldtitel haalde de Brit eerder in Turkije al binnen. Er volgen nog twee grands prix.

De organisatie van de Formule 1 verklaarde dat Hamilton de afgelopen week drie keer was getest, zoals het protocol rond een raceweekeinde voorschrijft. Telkens, de laatste keer op zondag, was het resultaat negatief geweest.

Mercedes zal zo snel mogelijk bekendmaken wie Hamilton vervangt voor de komende grand prix. Testrijders bij de renstal zijn de Belg Stoffel Vandoorne en de Mexicaan Esteban Gutiérrez.

