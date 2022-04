Sport Kort: Hockeysters pakken koppositie in Pro League met zege op VS

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockeysters pakken koppositie in Pro League met zege op de VS

20:15 uur De hockeysters van Oranje hebben in de Pro League de koppositie overgenomen van Duitsland. Nederland was in het eigen Wagener-stadion veel te sterk voor de Verenigde Staten, al werd het 'slechts' 3-0. De eindstand was al na 39 minuten bereikt.

Oranje had weinig te duchten van de Amerikaanse hockeysters, die amper kansen kregen in Amstelveen. Al na een minuut nam de ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders de leiding, maar het doelpunt van Frédérique Matla werd afgekeurd na het raadplegen van de videoscheidsrechter.

Het eerste doelpunt viel vervolgens pas in de 17e minuut en kwam van de stick van Freeke Moes. In de 24e minuut maakte Fiona Morgenstern er 2-0 van. Het betekende haar eerste doelpunt voor Oranje. Op aangeven van Matla maakte Morgenstern ook de 3-0. In het laatste kwart wist de olympisch kampioen de score niet verder op te voeren.

Oranje heeft nu vijf duels gespeeld in de Pro League. Begin februari werd puntverlies geleden; tegen Spanje werd het 2-2. Oranje won vervolgens wel de shoot-outs. Voor de Amerikaanse speelsters was het pas hun derde wedstrijd. Eind maart werd twee keer verloren van Duitsland (4-0 en 2-0).

Zondag treffen Nederland en de Verenigde Staten elkaar opnieuw in het Wagener-stadion.

Barguil wint aangepaste GP Indurain

17:51 uur De Franse wielrenner Warren Barguil heeft de GP Indurain gewonnen. De 30-jarige renner van Arkéa Samsic zegevierde na 191 kilometer in de sprint van een selecte groep. Het parcours van de Spaanse eendagskoers, vernoemd naar vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain, moest op het laatste moment worden aangepast omdat sommige wegen vanwege de sneeuw niet begaanbaar waren.

Barguil volgt Alejandro Valverde op als winnaar van de GP Indurain. De Spaanse veteraan won de koers vorig jaar voor de derde keer.

Op 2 kilometer van de streep ontbrandde de koers op de steile Alto Ibarra. De Fransman Pierre Latour en Marc Hirschi uit Zwitserland zorgden daar voor een schifting in het peloton. Zo’n tien renners sprintten vervolgens in Estella om de winst. De Rus Aleksandr Vlasov dacht te winnen, maar hij werd in de laatste meters gepasseerd door Barguil. Vlasov eindigde als derde, nog achter de Australiër Simon Clarke.

Zilver voor turnster Visser in Baku, brons Van Pol

13.37 uur: Naomi Visser en Vera van Pol hebben medailles veroverd bij de wereldbekerwedstrijd in Baku. Visser pakte zilver op het onderdeel brug, Van Pol kwam op dat toestel tot de derde score, goed voor brons.

De winnares was de Française Lorette Charpy, die uitkwam op een score van 13,866. Visser eindigde op gepaste afstand als tweede: 13,100. Van Pol hield met 12,966 de Duitse Sarah Voss (12,933) net van het brons af. Loran de Munck eindigde in de finale op brug als achtste en laatste met een score van 13,766.

Visser, afgelopen najaar vijfde in de allroundfinale op de WK, komt zondag in de Azerbeidzjaanse hoofdstad nog uit in de finales op balk en vloer.

Stephen Curry pas in play-offs terug bij plots zwalkende Warriors

10.24 uur: Stephen Curry zal in het reguliere NBA-seizoen niet meer in actie komen voor Golden State Warriors. De vedette zit al drie weken aan de kant met een enkelblessure. Zijn ploeg won nog slechts één keer in de zeven duels waarin Curry ontbrak.

Curry (34) leidde zijn ploeg de afgelopen jaren drie keer naar de titel in de Amerikaanse profcompetitie. Hij gaat de komende week weer individueel met de training beginnen. Golden State meldt een dag na het einde van het reguliere seizoen (10 april) met een update te komen.

De Warriors hebben nog één overwinning nodig om zeker te zijn van directe plaatsing voor de play-offs, die op 16 april beginnen.

Belgische tophockeyer Van Doren langer bij Bloemendaal

09.42 uur: De Belgische tophockeyer Arthur van Doren speelt ook de komende jaren voor HC Bloemendaal. Zijn contract is „met meerdere seizoen” verlengd, meldt de club waarmee hij de afgelopen jaren tweemaal de landstitel veroverde en twee keer de Euro Hockey League won.

Van Doren (27) kwam in 2018 naar Bloemendaal, kort nadat hij voor de tweede keer tot beste hockeyer van de wereld was gekozen. Met de nationale ploeg van België veroverde hij afgelopen zomer goud op de Olympische spelen van Tokio.

„Ik voel me hier ontzettend gewaardeerd en als team hebben we nog veel ambitie, dus het was geen moeilijke beslissing”, zegt Van Doren. „Ik kwam van Dragons, dat was een familieclub, net als Bloemendaal. Iedereen hier wil een bijdrage aan de club leveren, dat is mooi om te zien.”

Ook met James en Davis verliezen Lakers zicht op play-offs in NBA

08.40 uur: Door een nederlaag tegen New Orleans Pelicans zijn de basketballers van Los Angeles Lakers buiten de plaatsen beland die recht geven op een vervolg in de Amerikaanse competitie NBA. Ook de terugkeer van sterspelers LeBron James en Anthony Davis kon de ploeg uit LA niet helpen: 111-114.

De Lakers zakten naar plaats 11 in de Western Conference. De eerste zes teams plaatsen zich aan het einde van de reguliere competitie rechtstreeks voor de play-offs. Voor de nummers 7 tot en met 10 zijn er twee extra tussenrondes. New Orleans is een directe concurrent die nu op de negende plaats staat. San Antonio Spurs klom dankzij winst (130-111) op Portland Trail Blazers naar de tiende plaats.

Bij de Lakers was James de topschutter met 38 punten. Ook Davis, die er liefst achttien duels niet bij was, maakte met 23 punten en 12 rebounds een goede rentree. Het kon de vijfde nederlaag op rij niet voorkomen.

Eerste mastersfinale voor tennisser Alcaraz (18) in Miami

08.27 uur: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft voor het eerst de finale bereikt van een masterstoernooi. Het 18-jarige toptalent deed dat door in Miami in de halve finales titelverdediger Hubert Hurkacz uit Polen te verslaan. Alcaraz won in twee sets die beide in een tiebreak eindigden: 7-6 (5) 7-6 (2).

Alcaraz, die twee weken geleden in Indian Wells al de halve finales bereikte, neemt het in de strijd om de titel in Miami op tegen de Noor Casper Ruud. Alcaraz is de nummer 16 van de wereld, Ruud staat acht plaatsen hoger.