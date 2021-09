Bayern München doet Barcelona flink pijn in Camp Nou

Koeman had in Camp Nou basisplaatsen ingeruimd voor zowel Memphis Depay, Frenkie de Jong als Luuk de Jong, maar het trio kon Bayern geen pijn doen. Depay lanceerde Luuk de Jong in de eerste helft nog wel een keer richting doelman Marc-André ter Stegen, maar de oud-PSV’er kwam snelheid tekort om bij de bal te komen en werd simpel verdedigd.

Na ruim een half uur spelen nam Bayern via good-old Thomas Müller de leiding. De middenvelder haalde van buiten het strafschopgebied uit en zag zijn schot via de rug van Eric Garcia achter de kansloze Ter Stegen ploffen.

Musiala

Bayern speelde met de jonge Jamal Musiala en nadat het talent in de eerste helft al een keer gevaarlijk was geweest, stond hij na rust aan de basis van de 0-2. Een flinke pegel van de Duitser spatte uiteen op de paal en wie anders dan Robert Lewandowski was er als de kippen bij om de rebound binnen te tikken.

Het bleek de beslissing in het duel tussen beide grootmachten, want de formatie van Koeman was niet meer in staat om zich echt terug in de wedstrijd te knokken. Luuk de Jong werd halverwege de tweede helft vervangen door Philippe Coutinho. In de slotfase strooide Lewandowski nog wat meer zout in de Catalaanse wonde. Nadat hij eerst al hard in het zijnet had geschoten, toonde hij na balverlies van de jonge Gavi geen mededogen en knalde snoeihard de derde Duitse treffer tegen het net.

Het andere treffen in de groep van Barcelona, tussen Dinamo Kiev en Benfica, eindigde in 0-0.

