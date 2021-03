Nederland naar zevende plaats na Europa League-zege Ajax

In het jaar dat de Amsterdammers onder Peter Bosz de finale van de Europa League bereikten, stond Nederland dertiende op de UEFA-ranglijst, een jaar later zelfs veertiende. Mede door de halvefinaleplaats van Ajax in de Champions League in 2019 klom Nederland langzaam op.

Via de elfde en tiende plaats werd tegen Young Boys een mijlpaal bereikt. Door de zege passeert Nederland ook Rusland op de UEFA-ranking en is de zevende plaats een feit. Van de 193 punten in de afgelopen vijf seizoenen nam Ajax er 89 voor zijn rekening. Ter vergelijking: PSV was goed voor 37,5, AZ 31, Feyenoord 23, Vitesse 5,5, FC Utrecht 4, Willem II 2 en Heracles Almelo 1.

En de teller staat nog niet stil. De kans is levensgroot dat de Amsterdammers ook in de kwartfinale van de Europa League van de partij zijn.