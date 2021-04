Woedende Antonio Felix da Costa noemt Formule E ’grap van de week’ na chaotische race

De race stond volledig in het teken van de safety Car, die liefst vier keer de baan op moest komen in Spanje. Zoals het reglement voorschrijft, werd er iedere periode na de saftey Car wat energie bij de coureurs weggetrokken. Met nog één ronde op de teller maakten veel teams een cruciale inschattingsfout.

De race bleek een ronde langer te duren dan aanvankelijk werd gedacht, waardoor veel coureurs niet genoeg energie in hun auto hadden om de race uit te rijden. De fout kwam veel coureurs, waaronder Da Costa, duur te staan. De Portugees had in de slotfase niet meer genoeg energie over, waardoor niet hij als eerste over de finish kwam, maar Nederlander De Vries.

Na afloop reageerde Da Costa woedend. Volgens hem had de FIA ’absoluut verkeerd gehandeld’. Frederic Bertrand, verantwoordelijke van de Formule E, pareerde de kritiek echter en legde de schuld weer bij Da Costa. Volgens Bertrand had de Portugees de mogelijkheid om zijn gas los te laten, waarmee hij zijn energie-tekort had kunnen voorkomen.

Die opmerking schoot bij Da Costa, die het slotstuk van de race ’de grap van de week noemde, in het verkeerde keelgat. „Sorry, maar ik kan dit niet accepteren. Als ik NOG langzamer ga rijden onder de safety Car, hoeveel teams zouden dan aan het eind hebben geprotesteerd? Plus, als ik langzamer was gegaan, dan zouden ze alleen nog maar meer energie hebben afgenomen. Vandaag was het aan de FIA om ons hiervan te redden”, uitte hij zijn frustraties op Twitter.