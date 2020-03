Sport Kort: Hockeyinterlands tegen Nieuw-Zeeland uitgesteld om virus

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockey: interlands tegen Nieuw-Zeeland uitgesteld om virus

20.28 uur De interlands die de Nederlandse hockeyers en hockeysters op 19, 20 en 22 maart in Rotterdam tegen Nieuw-Zeeland in de Pro League zouden spelen gaan niet door. De Internationale Hockey Federatie (IHF) heeft besloten de wedstrijden van Nieuw-Zeeland in Europa voorlopig uit te stellen.

De Nieuw-Zeelandse hockeybond had eerder al besloten toch niet naar Europa af te reizen, in verband met de uitbraak van het coronavirus. De teams uit het land zouden ook in Duitsland spelen.

Luc Steins Ⓒ Henk Seppen

Handbal: Oranje speelt mogelijk zonder toeschouwers

18.58 uur: De Nederlandse mannen spelen vrijdag in Magdeburg vermoedelijk zonder publiek een oefenwedstrijd tegen Duitsland. De autoriteiten in de stad hebben wegens de uitbraak van het coronavirus alle evenementen met meer dan 1000 toeschouwers verboden.

Volgens de voorzitter van de Duitse handbalbond gaat de wedstrijd in elk geval wel door. „Maar uiteraard hebben wij alle begrip voor de getroffen maatregelen en die respecteren wij.”

Atletiek: CAS schrapt dopingschorsing verspringer Lawson

10.21 uur: De Amerikaanse verspringer Jarrion Lawson is in het gelijk gesteld in zijn beroep tegen een dopingschorsing voor vier jaar. Het sporttribunaal CAS oordeelde dat de 25-jarige atleet in 2019 ten onrechte is geschorst door atletiekbond World Athletics nadat hij positief was getest op het verboden middel epitrenbolone. Lawson hield altijd zijn onschuld vol en stelde dat de stof mogelijk door het eten van besmet rundvlees in zijn lichaam was geraakt.

Lawson zei het bewuste biefstukje te hebben gegeten in een restaurant in de Amerikaanse plaats Fayetteville. Bij een out-of-competition controle een dag later werd hij positief getest op het middel dat tot de anabole steroïden wordt gerekend. „Het panel van het CAS vindt het aannemelijk dat het middel op deze manier in zijn lichaam is geraakt”, stelt het sporttribunaal. „Als gevolg daarvan is de straf geschrapt.”

Lawson (25) pakte zilver bij het verspringen op de WK atletiek van 2017.

Basketbal: Suns profiteren van afwezigheid Antetokounmpo bij Bucks

08.18 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben optimaal geprofiteerd van de afwezigheid van sterspeler Giannis Antetokounmpo bij Milwaukee Bucks. De Griek blesseerde zich vrijdag in de verloren wedstrijd tegen Los Angeles Lakers en bleef met knieklachten aan de kant. Met name een ijzersterk eerste kwart bracht de thuisploeg de verrassende winst: 140-131.

Devin Booker maakte 20 van zijn 36 punten in dat eerste deel waarin de Suns tot 47 punten kwamen. Het was de zevende keer dit seizoen dat Antetokounmpo ontbrak. Vijf keer leverde dat geen schade op maar de Suns, die vier van de vijf laatste duels hadden verloren, waren gebrand op een stunt. Na 1 minuut en 42 seconden stond het 9-0, de voorsprong liep op naar 25 punten in het tweede kwart. In het derde kwart kwamen de Bucks, met Khris Middleton met 39 punten als topscorer, terug tot op 9 punten. Die marge was er toen de zoemer ging aan het einde van het vierde kwart nog steeds.

Het was de eerste keer dit seizoen dat de Bucks, de koploper in de Eastern Conference van profcompetitie NBA, twee duels op rij verloren.

LeBron James Ⓒ AFP

Basketbal: Lakers winnen ’battle of Los Angeles’

07.15 uur: De basketballers van LA Lakers hebben hun leidende positie in de Western Conference van de NBA verstevigd. Ze wonnen de stadsderby met LA Clippers met 112-103.

Anthony Davis maakte 30 punten voor de Lakers. Zijn ploeggenoot LeBron James was goed voor 28 punten. Paul George tekende voor 31 punten van de Clippers. Kawhi Leonard maakte 27 punten voor de verliezende ploeg.

La Clippers leidde halverwege nog met 53-49 en blijft de nummer twee van de Western Conference.