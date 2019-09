Sport Kort: Clark lijkt inzetbaar tegen PSV

In de rubriek Sport Kort heeft Telesport aandacht voor de meest uiteenlopende gebeurtenissen in de sportwereld: van voetbal tot darts, van tennis tot golf, van atletiek tot wielrennen en alles daar tussenin.

Dagelijks verzamelen we in Sport Kort het korte nieuws van alle kanten. Bekijk hieronder het overzicht van vrijdag 13 september.

Voetbal: Vitesse-verdediger Clark lijkt inzetbaar tegen PSV

14.45 uur: Max Clark lijkt op tijd hersteld te zijn van een hoofdblessure die hij drie weken geleden opliep tijdens het duel met Heracles Almelo.

De linksback van Vitesse trainde deze week volledig mee met de groep, maar droeg tijdens de training wel een masker ter bescherming van zijn hoofd.

Zaterdag verdedigt Vitesse zijn koppositie in de Eredivisie tegen PSV. Om 20.45 uur wordt er in Eindhoven afgetrapt. De Arnhemmers hebben ten opzichte van de kampioenskandidaten (PSV en Ajax) wel een wedstrijd meer gespeeld.

Voetbal: Zware tegenvaller voor Heracles en Drost

14.22 uur: Jesper Drost moet een operatie aan zijn knie ondergaan. De 26-jarige middenvelder van Heracles Almelo kwam dit seizoen vanwege knieklachten nog niet in actie en een operatie blijkt onvermijdelijk. Drost heeft zo’n half jaar nodig om te herstellen.

„Zijn knie is al vanaf het begin van het seizoen een probleem”, zegt trainer Frank Wormuth. „We hebben samen besloten dat een operatie het beste is. Hij zal ongeveer een half jaar uit de roulatie zijn. Dat is jammer, maar we moeten ook aan zijn gezondheid denken.”

Drost speelde vorig seizoen 21 competitieduels, waarin hij twee doelpunten maakte. De middenvelder won in 2014 met PEC Zwolle de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Een jaar later verhuisde Drost naar FC Groningen. Na drie seizoenen stapte hij over naar Heracles.

Dave Brailsford. Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: Brailsford geopereerd aan prostaatkanker

14.04 uur: Dave Brailsford, de ploegbaas van wielerteam Ineos, heeft kort voor de Tour de France te horen gekregen dat prostaatkanker bij hem is vastgesteld. De 55-jarige Brit onthult dat in een interview met The Times. Brailsford onderging zo’n drie weken geleden een vijf uur durende operatie. Hij hoort op korte termijn of de kanker is verdwenen.

Brailsford besloot naar de dokter te gaan omdat hij al geruime tijd erg moe was. „Alsof iemand de batterij uit mijn lichaam had gehaald”, zegt hij zelf. Een scan bracht een tumor aan het licht. Het zorgde voor extra emoties bij de baas van Team Ineos toen zijn Colombiaanse renner Egan Bernal de Tour de France won. „Ik dacht: misschien maak ik dit wel nooit meer mee.” Voor de operatie was hij bang, bekent Brailsford. „Ik kan veel hebben, maar in het ziekenhuis was ik echt van slag. Het is de angst voor het grote onbekende.”

Als directeur van de Britse wielerbond vierde Brailsford vele successen op de Olympische Spelen en WK’s. In 2010 werd hij manager van wielerploeg Sky, nu omgedoopt in Ineos. Onder zijn bewind wonnen Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) en Bernal de Tour.

Tennis: US Open-kampioen meldt zich af voor toernooi in Japan

12.43 uur: Bianca Andreescu heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi in Osaka, dat maandag begint. De Canadese winnares van de US Open ondervindt hinder van een blessure aan haar rechterbeen.

„Ik weet dat dit het grootste vrouwentoernooi is in Japan en ik kijk ernaar uit in de toekomst nog eens deel te nemen”, zei de 19-jarige Andreescu, opgeklommen naar de vijfde plek op de wereldranglijst. Andreescu was zaterdag in de finale van de US Open met 6-3 7-5 te sterk voor Serena Williams. Sindsdien heeft ze veel aandacht gekregen in haar thuisland.

Ook Belinda Bencic en Marketa Vondrousova laten het toernooi in Japan schieten. Kiki Bertens is in Osaka wel van de partij. Bertens bleef deze week in Zhengzhou in de tweede ronde steken.

Alex Aranburu Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Astana haalt allrounder binnen

10.49 uur: Alex Aranburu maakt promotie naar de WorldTour. De 23-jarige Spanjaard verhuist na dit seizoen van de procontinentale ploeg Caja Rural - Seguros naar Astana. Aranburu ondertekende een contract voor twee jaar bij de ploeg uit Kazachstan.

De Bask laat zich deze weken regelmatig zien in de Ronde van Spanje. Aranburu eindigde twee keer als tweede, in de achtste en twaalfde etappe. „Alex kan op bijna ieder terrein presteren”, zegt manager Aleksandr Vinokoerov van Astana. „Hij heeft een goede sprint in de benen, maar hij kan ook bergop mee. Hij verbaast ons in de Vuelta en ik verwacht dat we de komende jaren meer van hem gaan zien. Aranburu is een versterking voor onze ploeg voor de etappekoersen en grote rondes.”

Aranburu won dit jaar etappes in de rondes van Burgos en Madrid.

Kai Reus Ⓒ ANP

Wielrennen: Gestopte Reus gaat werelduurrecord aanvallen

10.21 uur: Kai Reus gaat een aanval doen op het werelduurrecord. De gestopte Reus heeft zijn zinnen gezet op een afstand van 56 kilometer. Om die reden is samen met ondernemer Albert de Jong ’Project 56000’ in het leven geroepen.

Het werelduurrecord staat nu op naam van de Belg Victor Campenaerts, die begin dit jaar in Mexico 55,089 kilometer aflegde in een uur.

De locatie en datum zijn nog niet gekozen, maar de gestopte Reus wil de tijd nemen om zich optimaal voor te bereiden. Mogelijk dat hij zijn poging pas in 2021 gaat ondernemen.

De 34-jarige Reus zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan. Hij sloot zijn carrière af bij Roompot. Hij begon zijn wielercarrière bij Rabobank, waar hij in 2007 zwaargewond raakte hij een trainingsrit. Reus werd dagen in een kunstmatige coma gehouden en keek de dood in de ogen. Ruim een jaar later maakte hij een comeback in het peloton.

„Kai heeft in zijn wielercarrière meerdere keren laten zien over wat voor talent hij beschikt. Door tegenslagen, waaronder die val tijdens een training, heeft hij nooit zijn plafond kunnen halen”, valt te lezen op de website van Reus. „Uit verschillende onderzoeken en prestaties blijkt dat het voor Kai fysiek mogelijk is om het werelduurrecord te verbeteren. Met de juiste faciliteiten en omstandigheden kan Kai toch een kroon op zijn wielercarrière zetten.”

Vorig jaar deed Dion Beukeboom een aanval op het record dat toen nog op naam stond van Bradley Wiggins, maar zonder succes. In 2015 slaagde Thomas Dekker ook niet in zijn missie om het werelduurrecord op zijn naam te krijgen.

Sanne Wevers Ⓒ ANP

Turnen: Sanne Wevers maakt rentree

09.54 uur: Sanne Wevers maakt zaterdag haar rentree bij de interland in Heerenveen, het tweede en laatste kwalificatiemoment voor de WK. De 27-jarige Wevers komt in actie op brug en balk, het onderdeel waarop ze bij de Olympische Spelen van Rio 2016 goud veroverde.

De turnster had geruime tijd last van haar rechterheup en -been. Ondanks die klachten veroverde Wevers vorig jaar de Europese titel op balk. Dit jaar nam de olympisch kampioene echter geruime tijd rust, om zo volledig te kunnen herstellen richting de WK in de Duitse stad Stuttgart (4 tot en met 13 oktober). Ze sloeg daarom in april de EK in Polen over.

Wevers hoopt in Heerenveen te kunnen laten zien dat ze klaar is voor de WK. Tweelingzus Lieke keerde in juni terug in wedstrijdverband, nadat ze een jaar rust had genomen omdat ze zowel fysiek als mentaal ’op’ was.

Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Lieke Wevers draaien een volledige meerkamp in de interland waar ook Hongarije, Spanje en Zwitserland aan meedoen. Bondscoach Gerben Wiersma maakt na de wedstrijd zijn WK-selectie bekend.

Andy Murray Ⓒ EPA

Tennis: Murray wil graag meedoen aan ’nieuwe’ Daviscup

08.26 uur: Andy Murray wil eind november graag meedoen aan de eerste editie van de Daviscup in de nieuwe stijl. Het traditionele knock-outsysteem in het landentoernooi is ingewisseld voor een finaleronde van een week, met achttien deelnemende landen. Murray, die na een zware heupoperatie weer terug is op de baan, hoopt de Britse tennisploeg te kunnen helpen in Madrid.

Groot-Brittannië zit in de poule bij Nederland en Kazachstan. „Als ik word geselecteerd, dan wil ik graag spelen”, zei Murray bij Sky Sports. „Maar ik wil niet geselecteerd worden omdat ik vier jaar geleden, toen we de Daviscup wonnen, zo goed speelde. Nee, in de Daviscup moeten de beste tennissers spelen waarmee je de grootste kans hebt om te winnen. En op dit moment speel ik nog niet zo goed als Daniel Evans, Kyle Edmund en Cameron Norrie. Maar als ze me vragen voor de dubbels, dan doe ik dat waarschijnlijk ook wel.”

De 32-jarige Schot onderging begin dit jaar een operatie die hem van chronische heupklachten moest verlossen. De voormalig nummer 1 van de wereld, afgezakt naar plek 415 op de mondiale ranglijst, maakte in juni zijn rentree op de baan in het dubbelspel. Murray heeft inmiddels ook weer wat enkelpartijen gespeeld, maar zijn oude vorm is nog ver weg.

„Als ik zie hoe ik de ballen sla op de training, dan ben ik het nog niet verleerd. Ik moet alleen fysiek beter worden en hopelijk ook wat sneller. Over vier tot vijf maanden kan ik misschien weer de strijd aan met mannen als Federer en Nadal. Maar nu nog niet. Ik moet geduld hebben”, aldus Murray, die de komende weken in Azië de toernooien van Zhuhai, Peking en Shanghai speelt.

Het WTA-evenement in Hongkong wordt verplaatst. Ⓒ REUTERS

Tennis: Toernooi in onrustig Hongkong verplaatst

07.49 uur: Het tennistoernooi van Hongkong wordt verplaatst. Vanwege de aanhoudende onrust in de financiële metropool die bij China hoort, vindt de organisatie het beter om het WTA-evenement op een later moment te houden. Het toernooi stond voor 5 tot en met 13 oktober op het programma. Kort daarvoor, op 1 oktober, wordt het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek China gevierd.

Hongkong viel in 2018 nog in de prijzen, als het beste WTA-toernooi van dit niveau. Topspeelsters als Venus Williams, Caroline Wozniacki en Angelique Kerber kwamen de afgelopen jaren vaak naar de stad, die grotendeels autonoom van China is, om daar te spelen. De Oekraïense tiener Dajana Jastremska won de laatste editie van het toernooi.

„Gezien de huidige situatie hebben de WTA en de tennisbond van Hongkong besloten het toernooi uit te stellen”, staat op de website van het evenement. „We zijn op zoek naar een alternatieve week.” In Hongkong is het al maanden onrustig. De inwoners gaan de straat op om te protesteren tegen de toenemende invloed van de Chinese regering.