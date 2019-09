Sport Kort: Toernooi in onrustig Hongkong verplaatst

In de rubriek Sport Kort heeft Telesport aandacht voor de meest uiteenlopende gebeurtenissen in de sportwereld: van voetbal tot darts, van tennis tot golf, van atletiek tot wielrennen en alles daar tussenin.

Tennis: Toernooi in onrustig Hongkong verplaatst

07.49 uur: Het tennistoernooi van Hongkong wordt verplaatst. Vanwege de aanhoudende onrust in de financiële metropool die bij China hoort, vindt de organisatie het beter om het WTA-evenement op een later moment te houden. Het toernooi stond voor 5 tot en met 13 oktober op het programma. Kort daarvoor, op 1 oktober, wordt het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek China gevierd.

Hongkong viel in 2018 nog in de prijzen, als het beste WTA-toernooi van dit niveau. Topspeelsters als Venus Williams, Caroline Wozniacki en Angelique Kerber kwamen de afgelopen jaren vaak naar de stad, die grotendeels autonoom van China is, om daar te spelen. De Oekraïense tiener Dajana Jastremska won de laatste editie van het toernooi.

„Gezien de huidige situatie hebben de WTA en de tennisbond van Hongkong besloten het toernooi uit te stellen”, staat op de website van het evenement. „We zijn op zoek naar een alternatieve week.” In Hongkong is het al maanden onrustig. De inwoners gaan de straat op om te protesteren tegen de toenemende invloed van de Chinese regering.