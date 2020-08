’Messi komt zondag niet opdagen bij fysieke tests Barcelona’

Dat melden verschillende Spaanse media, op basis van bronnen rond de Argentijnse aanvaller.

Barcelona wil zondag alle spelers fysiek testen in de aanloop naar het nieuwe seizoen, maar Messi heeft zijn zinnen gezet op een transfer. Voorzitter Josep Maria Bartomeu wil niet eens over een vertrek van de vedette praten en wijst op een clausule in het contract van Messi dat hij niet voor minder dan 700 miljoen euro mag vertrekken.

De nieuwe trainer Ronald Koeman heeft Messi ook nog niet op andere gedachten kunnen brengen. Hij kondigde eerder aan een nieuw team rond Messi te willen opbouwen.