Ajax schrijft Onana in voor Champions League

De sleutel lijkt bij de keeper zelf te liggen. De kans dat hij weer in genade wordt aangenomen, neemt toe als hij zijn tot de zomer van 2022 lopende contract verlengt. Ajax zal er geen zin in hebben een speler in de etalage te zetten als die aan het einde van het seizoen transfervrij de deur uit kan lopen.

Om nog iets aan Onana te kunnen verdienen, wilde Ajax hem de afgelopen transferperiode verkopen, maar een vertrek bleef ondanks concrete belangstelling van Olympique Lyon, OGC Nice en Villarreal uit. Een hard gelag voor Overmars, omdat de waarde van Onana in 2019 nog op 30 miljoen euro werd geschat.

Bekijk ook: André Onana moet training hervatten bij Jong Ajax

De doelman moet – nu hij tijdens zijn dopingschorsing weer mag trainen – voorlopig bij Jong Ajax aansluiten. Marc Overmars heeft Onana verteld dat hij voorlopig niet welkom is bij de A-selectie, omdat Ajax midden in een groepsproces zit en met Remko Pasveer en Jay Gorter twee nieuwe keepers heeft aangetrokken.

Vanzelfsprekend staan de aankopen Gorter, Pasveer, Mohamed Daramy en Steven Berghuis ook op lijst. Er zal dubbel gecheckt zijn of ook de de naam van Sébastien Haller was aangevinkt. Door een administratieve blunder was de Fransman niet speelgerechtigd in de Europa League.