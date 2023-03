Britt Weerman door naar finale hoogspringen op EK indoor

Weerman veroverde onlangs haar vierde Nederlandse indoortitel. Ze bracht ook al het Nederlands record op 1,96 meter. Afgelopen zomer verraste de atlete met de vierde plaats op de EK outdoor in München.

„Ik moest even wennen en erin komen, dat was te zien aan mijn eerste sprongen”, zei Weerman. „Toen de lat wat hoger lag, ging het steeds beter. Liefst haal ik alles in mijn eerste poging, maar dat lukte nu niet helemaal. Ik heb gelukkig wel twee daagjes rust om lekker te herstellen.”

Ze verwacht een spannende strijd in de finale, met daarin drie Oekraïense atletes. Topfavoriet voor goud is Jaroslava Majoetsjich. Zij is de enige die dit seizoen over de 2 meter sprong. „Het zit er dik in dat ik een Nederlands record moet springen wil ik een medaille halen. Iedereen sprong goed in de kwalificatie en de meesten hadden nog veel over.”

Schilder na eerste stoot met de kogel door naar finale

Jessica Schilder heeft zich eenvoudig geplaatst voor de finale van het kogelstoten. De 23-jarige atlete uit Volendam kwam in de kwalificaties in haar eerste poging tot een afstand van 19,18 meter met de 4 kilo zware kogel. Dat was ruim over de limietafstand van 18,50 meter om de finale op vrijdag te bereiken.

Schilder beleefde vorig jaar haar doorbraak naar de wereldtop met bronzen medailles bij de WK indoor in Belgrado en de WK outdoor in het Amerikaanse Eugene. Op de EK in München veroverde ze de Europese titel door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24).

Schilder raakte deze winter wel haar nationale indoorrecord kwijt. Jorinde van Klinken ging in de Verenigde Staten over de 19,48 van Schilder heen en zette het nieuwe record op 19,57. Van Klinken ontbreekt op de EK indoor; zij koos ervoor om in Amerika te blijven.

Koster loopt makkelijk naar EK-finale 3000 meter

Maureen Koster heeft zich geplaatst voor de finale van de 3000 meter. De 30-jarige atlete uit Alphen aan den Rijn eindigde als derde in haar serie in een tijd van 9.00,33 en die klassering volstond om door te dringen naar de finale op vrijdagavond. De Duitse Hanna Klein won de race in 8.59,28.

Koster onderstreepte haar goede vorm afgelopen weekeinde nog door in Birmingham het Nederlands record op de 1000 meter aan te scherpen tot 2.37,85. Ze haalde al eens een medaille op de EK indoor. In 2015 pakte ze brons op de 3000 meter. Afgelopen zomer eindigde ze op de EK outdoor in München als vierde op de 5000 meter.

Debutant Robin van Riel strandde in de series van de 1500 meter. De Tilburger liep brutaal mee voorin het veld, maar haakte af toen er in de laatste ronde om de ereplaatsen werd gesprint. Hij werd vijfde, terwijl de eerste drie zich verzekerden van een finaleplek. Van Riel zat met zijn 3.51,08 ook niet bij de drie atleten die op basis van hun tijd een startbewijs voor de finale kregen.

Van Diepen en Buigel uitgeschakeld in series 800 meter

Tony van Diepen is er niet in geslaagd de halve finales van de 800 meter te bereiken. Hij eindigde als derde in zijn serie in een tijd van 1.48,50. Behalve de eerste twee van de series gingen ook nog twee atleten door op basis van hun tijd. Van Diepen zat daar niet bij.

Debutant Bram Buigel werd ook uitgeschakeld. De atleet uit Groningen nam brutaal de koppositie in zijn serie en liep bijna 700 meter aan de leiding. In het laatste stuk gingen nog twee atleten over hem heen. Zijn tijd van 1.47,95 was net niet goed genoeg om door te stomen naar de halve finales.

Tony van Diepen (l) kon het niet bolwerken Ⓒ ANP/HH

Van Diepen boekte al de nodige successen op de 400 meter. Zo veroverde hij twee jaar geleden bij de EK indoor zilver op de 400 meter en goud met het estafetteteam op de 4x400 meter. Ook behoorde hij tot de ploeg die op de Spelen van Tokio in 2021 zilver pakte op de 4x400 meter. Vorig jaar won hij WK-zilver met het gemengde estafetteteam op de 4x400.

Frustratie

Op de 800 meter is het de 26-jarige atleet uit Heerhugowaard nog niet gelukt om prijzen te pakken. Op de WK vorige zomer in Eugene strandde hij in de halve finales. Dit indoorseizoen had hij wel last van een hamstringblessure, maar Van Diepen wist zich met een tijd van 1.46,36 toch vrij overtuigend te plaatsen voor de EK indoor.

„Het begint wel een beetje te frustreren. Veel succes al gehad op de 400 meter, maar nog steeds niet op mijn favoriete 800 meter. Maar ik leg me er niet bij neer”, zei Van Diepen na zijn race, waarin hij de kracht voor de eindversnelling miste. „Het was meer een tekort aan conditie. Ik ben er door dat scheurtje in mijn hamstring een tijdje uit geweest en dat wreekt zich dan toch op zo’n toernooi. Ik had hier gezien die blessure beter niet kunnen lopen.”

Toch dacht Van Diepen tijdens de race dat hij er nog wel wat van kon maken. „Ik lag best goed in positie, al werd er wel hier en daar wat geduwd en getrokken. Normaal knal ik op het laatste stuk nog door, maar nu zat er niks meer in de benen. Nu maar weer hopen op succes op de 4x400 meter. De coach weet dat ik beschikbaar ben.”