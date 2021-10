Mark van Bommel ontslagen bij VfL Wolfsburg

Voetbal

Live: Real Madrid leidt bij FC Barcelona

Om 16.15 uur is het zo ver: dan trappen FC Barcelona en Real Madrid af voor de Clásico. In Camp Nou hoopt de equipe van Koeman af te rekenen met de eeuwige rivaal, want naast de drie punten wacht er dan een extra beloning. Bij winst klimt Barça over De Koninklijke heen in La Liga.