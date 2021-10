Bayern München veegt de vloer aan met Bayer Leverkusen

Bayern begon voortvarend en pakte al binnen vier minuten de leiding via Robert Lewandowski. De Pool maakte na een halfuur ook de 0-2. Daarna ging het hard, want zeven minuten later stond het 0-5. Thomas Müller en Serge Gnabry (twee keer) verzorgden de goals.

Leverkusen - met Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis - bleef na rust wel op de been. Patrik Schick redde zelfs nog de eer voor de thuisploeg, de ondanks de forse nederlaag gewoon derde blijft in de Bundesliga. Bayern gaat aan kop met één punt meer dan Borussia Dortmund.

Sevilla naast Atlético en Real na zege

Sevilla heeft op bezoek bij Celta de Vigo met 0-1 gewonnen. Rafa Mir maakte tien minuten na rust de enige treffer van de wedstrijd.

Door de overwinning komt Sevilla net als Atéltico en Real Madrid op 17 punten uit 8 wedstrijden. Real Sociedad is in La Liga koploper met 20 punten, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Bij Sevilla stond Karim Rekik in de basis. Oussama Idrissi bleef de hele wedstrijd op de bank.

Internationals Koopmeiners en De Roon succesvol met Atalanta

Atalanta heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie de grootste overwinning van het seizoen behaald. Empoli werd verslagen: 1-4.

Oranje-internationals Teun Koopmeiners en Marten de Roon hadden bij Atalanta op het middenveld een basisplaats. Beide spelers kwamen in de voorbije interlands tegen Letland en Gibraltar niet in actie. De Roon moest tegen Gibraltar zelfs met een plek op de tribune genoegen nemen.

Josip Ilic maakte twee doelpunten voor Atalanta, maar miste ook een strafschop.

Atalanta is door de winst naar de gedeelde vijfde plaats gestegen.

Nice verliest bij laagvlieger Troyes

Mama Baldé maakte de enige goal van de middag. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlandse getinte OGC Nice heeft in de Ligue 1 de kans laten liggen om naar de tweede plaats te klimmen. Het elftal van trainer Christophe Galtier verloor met 1-0 bij het laaggeklasseerde Troyes.

De enige goal van de wedstrijd viel al vroeg. Mama Baldé was in de vierde minuut trefzeker. Hij schoot overtuigend binnen na een vlot lopende aanval.

De Nederlanders Pablo Rosario en Calvin Stengs hadden net als oud-Ajacied Kasper Dolberg een basisplaats bij Nice. Justin Kluivert ontbrak nog altijd met een blessure.

Nice blijft nu derde staan met 16 punten uit negen duels.

Twee strafschoppen helpen Anderlecht niet aan zege

Anderlecht is zondag niet verder gekomen dan een 2-2-gelijkspel bij STVV, de voetbalclub uit Sint-Truiden. De ploeg van coach Vincent Kompany kwam twee keer op voorsprong door een benutte strafschop, zag tussendoor de thuisploeg scoren en in de vierde minuut van de extra tijd nog gelijkmaken. Daarmee blijft de gevallen topclub een middenmoter in de Belgische competitie.

Kort na rust benutte Lior Refaelov de eerste penalty voor het team waarin Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee een basisplaats hadden. Mory Konaté maakte niet veel later weer gelijk, waarna Sergio Gómez 12 minuten voor tijd nogmaals vanaf 11 meter de stand op 2-1 kon brengen. Zirkzee was inmiddels naar de kant gehaald.

De winst leek binnen voor de gasten uit Brussel, tot Toni Leistner diep in blessuretijd alsnog voor de 2-2 zorgde.