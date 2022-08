PSV-trainer Van Nistelrooy: ’Tweede helft laten zien hoe we kunnen spelen’

„Dit gelijkspel is dikverdiend. Ik vond het een wedstrijd met twee gezichten”, aldus Van Nistelrooy. „We begonnen goed, met die kans voor Luuk de Jong. Daarna raakten we de grip kwijt. We kregen moeilijk druk op de opbouw van Rangers en hadden zelf aan de bal moeite om in ons spel te komen. Na rust hebben we dat beter gedaan. Toen vond ik ons de betere ploeg. We hebben in de tweede helft laten zien hoe we kunnen spelen. Ik vond dat de beste helft van ons dit seizoen.”

Door een blunder van doelman Walter Benítez, die een vrije trap van Tom Lawrence door zijn vingers liet glippen, kwam PSV in de 70e minuut op achterstand. Van Nistelrooy gaf de Argentijn na afloop een knuffel op het veld. „Wat ik tegen hem zei? Kop omhoog en rug rechten. Hier zijn we een team voor, zoiets gebeurt. De een maakt een fout, de ander maakt het goed door de 2-2 binnen te koppen. Het wordt volgende week een finale in Eindhoven, de winnaar gaat door. We weten hoe het tegen AS Monaco ging na de 1-1 daar.”

