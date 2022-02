Aangeslagen Erik ten Hag over wangedrag Marc Overmars: ’Ik was totaal verbijsterd’

De oefenmeester verklaarde tegenover ESPN aangeslagen te zijn. „Het waren ongelooflijk slechte dagen, dat is duidelijk. Als ploeg moeten we ons wel focussen. We zijn een voetbalclub en moeten voetballen tegen Vitesse.”

Maar, zo wil hij stellig zeggen, zijn eerste gedachtes gaan uit naar de vrouwen, die de dupe waren van het gedrag van Overmars. „Het is rampzalig. Met name voor de vrouwen die dit leed is aangedaan. Daar heb ik het moeilijk mee. Je bent stiller dan normaal en hebt minder energie. Ik trek me dan wat terug. De uren en dagen erna waren wat moeilijker. Daarom komt het hard aan.”

Geen verraad

Hij vervolgt: „Maar nogmaals, mijn eerste gedachte gaat uit naar de vrouwen. Ik voel me zelf niet verraden, ik ken de feiten niet, dat is privacy. Hij heeft voor zichzelf in ieder geval de conclusies getrokken.”

Ook Edwin van der Sar is aangeslagen, zo meldt hij. „Het raakt ons allemaal, in het diepst van onze ziel. We moeten het laten landen. Ik heb contact met Marc gehad en dat was moeilijk. We zijn met iets moois bezig en dat wordt zo onderbroken, het is een moeilijke situatie. Ik vind het zwaar en moet het laten landen. Maar voor nu moet ik mij op de wedstrijd richten.”

