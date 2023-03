Saoedi-Arabië sorteert met Messi en Ronaldo voor op WK 2030

De twee vedettes hebben gezamenlijk ongeveer een miljard volgers op Instagram. Als klap op de vuurpijl strijden de wereldsterren straks mogelijk ook nog tegen elkaar om de prijzen in Saoedi-Arabië. Al Hilal, de grote concurrent van Al Nassr, zou Messi een jaarsalaris van 220 miljoen euro willen betalen, twintig miljoen meer dan de Portugees momenteel opstrijkt.

Het lijken echter slechts inleidende beschietingen, met het oog op het WK 2030, dat Saoedi-Arabië dolgraag wil organiseren. Het WK voor clubteams heeft Saoedi-Arabië in ieder geval al binnen. In december ontvangt het koninkrijk de zeven beste clubs van de wereld, een van elk continent - waaronder de winnaar van de Champions League - plus de kampioen van Saoedi-Arabië.